Наслідки ударів РФ. Фото: ДСНС

РФ другу добу поспіль вдарила по об'єктах «Нафтогазу»

9 лют 2026, 17:24
999

Армія РФ другу добу поспіль атакує об'єкти «Нафтогазу».

У понеділок, 9 лютого, окупанти вдарили по виробничих активах у Полтавській області та здійснили нові масовані атаки на підприємства компанії в Сумській області. На Сумщині ворожі атаки тривають і досі. Про це голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький повідомив у Facebook.

На щастя, люди не постраждали. Зафіксоване пошкодження й руйнування обладнання. На місці обстрілів працює Державна служба з надзвичайних ситуацій. Фахівці «Нафтогазу» почнуть ліквідовувати наслідки атак після того, як це дозволить зробити безпекова ситуація.

Корецький додав, що це вже 20-та атака на інфраструктуру «Нафтогазу» від початку 2026 року.

Нагадаємо, 27 січня російські війська атакували об'єкт критичної інфраструктури «Групи Нафтогаз» у західному регіоні України. Внаслідок влучання виникла пожежа, а сам об'єкт призупиняв роботу.

Джерело: Ракурс


