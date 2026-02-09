Новости
Последствия ударов РФ. Фото: ГСЧС

РФ вторые сутки подряд ударила по объектам «Нафтогаза»

9 фев 2026, 17:24
Армія РФ другу добу поспіль атакує об'єкти «Нафтогазу».

У понеділок, 9 лютого, окупанти вдарили по виробничих активах у Полтавській області та здійснили нові масовані атаки на підприємства компанії в Сумській області. На Сумщині ворожі атаки тривають і досі. Про це голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький повідомив у Facebook.

На щастя, люди не постраждали. Зафіксоване пошкодження й руйнування обладнання. На місці обстрілів працює Державна служба з надзвичайних ситуацій. Фахівці «Нафтогазу» почнуть ліквідовувати наслідки атак після того, як це дозволить зробити безпекова ситуація.

Корецький додав, що це вже 20-та атака на інфраструктуру «Нафтогазу» від початку 2026 року.

Нагадаємо, 27 січня російські війська атакували об'єкт критичної інфраструктури «Групи Нафтогаз» у західному регіоні України. Внаслідок влучання виникла пожежа, а сам об'єкт призупиняв роботу.

