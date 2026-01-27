Об'єкт «Нафтогазу» на заході України зупинено через російську атаку

Рашисти вранці 27 січня атакували об’єкт «Нафтогазу» на заході України, фото: NaftogazUA

Російські загарбники сьогодні, 27 січня, вранці атакували об'єкт критичної інфраструктури «Групи Нафтогаз» у західному регіоні України.

Внаслідок влучання виникла пожежа. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

З міркувань безпеки, щоб захистити людей і не допустити забруднення навколишнього середовища, фахівці компанії негайно зупинили технологічні процеси на обʼєкті. На місці працюють рятувальники ДСНС, — зазначив Корецький.

Він додав, що це вже 15-та цілеспрямована атака на об'єкти «Групи Нафтогаз» лише з початку місяця.

Ми працюємо в умовах постійної загрози. Пріоритет незмінний — безпека людей, мінімізація наслідків атак і стабільна робота енергосистеми, — наголосив голова правління.

Прес-служба Бродівської міської ради на Львівщині повідомляє про пожежу на інфраструктурному об'єкті та задимлення в результаті згорання нафтопродуктів. У Бродівській територіальній громаді вирішено перевести заклади освіти на дистанційне навчання на період 27−28 січня. Місцевих жителів закликають залишатися вдома та дотримуватися правил безпеки.

Профільне видання enkorr пише, що, за наявною інформацією, росіяни вдарили по об'єкту, пов’язаному з нафтопроводом «Дружба», який використовується для транспортування російської нафти до Угорщини й Словаччини.

Раніше атак по інфраструктурі «Дружби» на території України не фіксували.

Джерело: Сергій Корецький, Бродівська міська рада, enkorr