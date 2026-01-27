У Бродах на Львівщині після російської атаки з’явився дим і різкий запах. Фото:

Вранці у вівторок, 27 січня, РФ здійснила атаку на обʼєкт інфраструктури у Бродах. Внаслідок надзвичайної ситуації виникло задимлення в результаті згорання нафтопродуктів. Про це Бродівська міська рада повідомила у Facebook.

Навчання у місцевих школах скасували. Дитячі садочки, які вже прийняли вихованців, працюватимуть з щільно зачиненими вікнами і дверима.

Місцева влада порекомендувала мешканцям Бродів щільно закрити вікна й не виходити без потреби на вулицю.

Якщо є необхідність, одягніть зволожену маску або респіратор. Особливо це стосується людей з хронічними захворюваннями дихальної системи, — додали в міській адміністрації.

Експерти розпочали проведення замірів повітря в населених пунктах на вміст шкідливих речовин продуктів згорання. Про результати замірів повідомлять додатково.

Нагадаємо, 27 січня вночі російські дрони атакували обʼєкт інфраструктури у Львівській області. На місці влучань працюють всі профільні служби. Також наразі відомо, що ніхто не загинув та не постраждав.