Рашисти продовжують атакувати газовидобувну інфраструктуру України, фото: «Нафтогаз»

https://racurs.ua/ua/n212250-rashysty-vprodovj-doby-zavdaut-udariv-po-gazovydobutku-ukrayiny-naftogaz.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 24 лютого, упродовж усієї доби атакують дронами газовидобувну інфраструктуру «Групи Нафтогаз» на Харківщині, є пошкодження.

Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу».

Атака триває. Роботу обʼєкту зупинено. Відразу після завершення повітряної тривоги фахівці компанії спільно з підрозділами ДСНС зможуть приступити до ліквідації наслідків обстрілів, — зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

З початку 2026 року це вже 26-та атака на об'єкти «Групи Нафтогаз».