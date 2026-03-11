Російська армія два дні поспіль б’є по нафтотранспортній інфраструктурі України на півдні. Фото:

https://racurs.ua/ua/n212558-rf-dva-dni-pospil-atakuie-infrastrukturu-naftogazu-vidomo-pro-plany-voroga.html

Ракурс

Російська армія два дні поспіль б'є по нафтотранспортній інфраструктурі України на півдні.

Для атак на нафтові об'єкти окупанти використовують дрони-камікадзе. На одній із перекачувальних станцій були зафіксовані пошкодження і руйнування. Унаслідок ударів ніхто не загинув. Про це голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький 11 березня повідомив у Facebook.

За його словами, це вже далеко не перша атака росіян на різні ділянки інфраструктури «Нафтогазу». Своїми обстрілами загарбники хочуть зірвати постачання неросійської нафти в Європу.

З якою метою росіяни цілеспрямовано били дронами і руйнували перекачувальну станцію нафтопроводу «Дружба» в м. Броди? Рано чи пізно ми дізнаємося правду. А ось причина свідомих атак на перекачувальні станції на півдні України очевидна — унеможливити альтернативні поставки неросійської нафти в Європу, — йдеться в повідомленні

Зазначається, що з початку 2026 року армія РФ вже понад 30 разів атакували об'єкти інфраструктури «Нафтогазу».

Нагадаємо, український міністр закордонних справ Андрій Сибіга поінформував, що Україна не приймає ультиматум Угорщини, влада якою заявила, що начебто дає три дні на відновлення транзиту російської нафти нафтопроводом «Дружба».