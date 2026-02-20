Росіяни атакували обкти «Нафтогазу» на Полтавщині. Фото:

https://racurs.ua/ua/n212186-rosiyany-atakuvaly-naftogazovu-infrastrukturu-na-poltavschyni.html

Ракурс

Російська окупаційна армія завдала нових ударів по об'єктах «Нафтогазу».

У ніч на 20 лютого ЗС Росії атакували ударними дронами нафтогазову інфраструктуру у Полтавській області. Внаслідок обстрілу виникла пожежа та є руйнування. Про це прес-служба «Нафтогазу» повідомила в соцмережах.

Зазначається, що удару зазнав один із об'єктів інфраструктури. На місці спалахнула пожежа, там працюють підрозділи ДСНС та аварійні служби.

Тим часом очільник правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький заявив, що це був черговий цілеспрямований удар по енергетичній інфраструктурі. Наразі фахівці компанії працюють над ліквідацією наслідків атаки в умовах підвищеної небезпеки та ризику повторних обстрілів.

Нагадаємо, 9 лютого російські окупанти вдарили по виробничих активах у Полтавській області та здійснили нові масовані атаки на підприємства компанії в Сумській області. На щастя, тоді люди не постраждали, але було зафіксоване пошкодження й руйнування обладнання.