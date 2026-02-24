Новости
Рашисты продолжают атаковать газодобывающую инфраструктуру Украины, фото: «Нафтогаз»

Рашисты на протяжении суток наносят удары по газодобыче Украины — Нафтогаз

24 фев 2026, 17:49
999

Російські загарбники сьогодні, 24 лютого, упродовж усієї доби атакують дронами газовидобувну інфраструктуру «Групи Нафтогаз» на Харківщині, є пошкодження.

Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу».

Атака триває. Роботу обʼєкту зупинено. Відразу після завершення повітряної тривоги фахівці компанії спільно з підрозділами ДСНС зможуть приступити до ліквідації наслідків обстрілів, — зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

З початку 2026 року це вже 26-та атака на об'єкти «Групи Нафтогаз».

