Російські війська 15 жовтня атакували одну з ТЕЦ компанії «Нафтогаз».

Загалом за останній тиждень ворог тричі здійснив масовані атаки на об'єкти газової інфраструктури. До цього упродовж тижня ворог бив по газовидобувних обʼєктах на Харківщині, а також атакував критично важливі об'єкти на Сумщині та Чернігівщині. А минулої ночі виникла пожежа внаслідок обстрілу ТЕЦ. Про це повідомила прес-службу «Нафтогазу».

У компанії зазначили, що ці обʼєкти не мають жодного стосунку до військових цілей, а росіяни «здійснюють чергові акти тероризму, мета яких позбавити Україну газу, тепла та світла взимку».

У «Нафтогазі» також нагадали, що у ніч на 3 жовтня росіяни завдали найбільшого масованого удару по газовидобувних активах України від початку повномасштабної війни. Тоді лише по газових об'єктах окупанти випустили 35 ракет. А в ніч проти 5 жовтня окупанти провели ще одну масовану комбіновану атаку на об'єкти газової інфраструктури.

Нагадаємо, видання Bloomberg поінформувало, що 3 жовтня внаслідок масованого російського обстрілу Харківської та Полтавської областей було знищено приблизно 60% видобутку українського газу.