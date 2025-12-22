Армія РФ обстріляла енергетичні об’єкти в п’яти областях. Фото:

https://racurs.ua/ua/n211015-rf-obstrilyala-energetychni-obiekty-v-p-yaty-oblastyah.html

Ракурс

Російська Федерація завдала нових ударів по енергетичних об'єктах України.

У ніч на понеділок, 22 грудня, загарбники обстріляли енергооб'єкти в Одеській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській і Житомирській областях. Енергетики вже частково заживили споживачів, але аварійно-відновлювальні роботи тривають. Про це Міністерство енергетики повідомило у Telegram.

Заступник міністра енергетики Роман Андарак заявив, що станом на сьогодні особливо складною залишається ситуація в прифронтових регіонах. Саме в цих районах росіяни щоденно обстрілюють енергетику.

Внаслідок завданих російськими ударами пошкоджень об'єктам генерації, системам передачі й розподілу електроенергії в об'єднаній енергосистемі досі спостерігається дефіцит, — зазначив він.

За словами посадовця, українська енергосистема балансується за рахунок залучення всієї доступної генерації, імпорту електроенергії і застосування графіків обмежень споживачів по всіх регіонах. Також Міненергетики продовжує працювати над тим, щоб скоротити тривалість графіків відключень.

Нагадаємо, вночі 22 грудня російські загарбники атакували Україну 86 дронами. Протиповітряна оборони знешкодила 58 дронів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння уламків на одній локації.