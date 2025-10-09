РФ знищила 60% видобутку газу в Україні. Фото:

РФ на цьому тижні зруйнувала майже 60% видобутку газу України напередодні зими.

На початку тижня Київ повідомив західним партнерам, що 3 жовтня внаслідок масованого російського обстрілу Харківської та Полтавської областей було знищено приблизно 60% видобутку газу. Про це повідомило видання Bloomberg з посиланням на неназвані обізнанні джерела.﻿﻿﻿﻿

Зазначається, що українська влада закликала союзників з G7 терміново надати обладнання для ремонту енергетичної системи. Також Україна нагадала про потреби в системах протиповітряної оборони та боєприпасах до них. Крім того, Київ шукає фінансову підтримку для оплати необхідного імпорту газу.

Якщо РФ й надалі битиме по газових об'єктах в Україні, то до кінця березня Києву доведеться закупити приблизно 4,4 млрд куб. м газу на суму майже 2 млрд євро. Це еквівалентно майже 20% річного споживання України.

Нагадаємо, 7 жовтня міністр енергетики України Світлана Гринчук в ході зустрічі з послами країн «Групи семи» заявила, що окупанти протягом доби здійснили щонайменше 26 атак на енергетичні об'єкти України. Також вона заявила, що Сумська, Чернігівська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Одеська та Полтавська області фактично перебувають під щоденним прицілом ворога.

Джерело: Bloomberg