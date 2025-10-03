Пошкоджено об'єкти газовидобутку на Полтавщині. Фото:

https://racurs.ua/ua/n209470-obiekty-gazovydobutku-na-poltavschyni-zupynylys-cherez-nichnyy-obstril.html

Ракурс

Об'єкти газового видобутку були пошкоджені внаслідок нічної атаки РФ.

Вночі у п’ятницю, 3 жовтня, ворог вкотре вдарив дронами та ракетами по енергетичній інфраструктурі «ДТЕК Нафтогаз». У Полтавській області внаслідок атаки була зупинена робота низки об'єктів газовидобутку. Про це компанія ДТЕК повідомила у Telegram.

У Міненерго підтвердили, що росія вночі масовано атакувала ракетами та дронами низці об'єктів енергетики в кількох областях. Також ворог бив і по об'єктах газотранспортної інфраструктури. Наразі на місцях працюють рятувальники та енергетики, щоб якомога швидше ліквідувати наслідки та стабілізувати ситуацію.

Нагадаємо, країна-агресор Росія вночі атакувала Україну 416 дронами і ракетами. Зафіксовано влучання 18 ракет та 78 дронів на 15 локаціях, а також падіння уламків на шести локаціях.

Основним напрямком удару були об'єкти енергетичного сектору в Харківській та Полтавській областях. Також внаслідок нічної атаки постраждали Сумська, Дніпропетровська, Одеська та Київська області.