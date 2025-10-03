РФ вночі масовано атакувала об’єкти енергетики в Україні. Фото:

https://racurs.ua/ua/n209467-rf-vnochi-spryamuvala-416-droniv-i-raket-na-obiekty-energetyky-v-ukrayini.html

Ракурс

Армія РФ у ніч на 3 жовтня завдали ударів ракетами та безпілотниками по низці об'єктів енергетики в кількох областях України.

Окупанти атакували об'єкти газотранспортної інфраструктури. Зараз на місцях працюють рятувальники та енергетики, щоб якомога швидше ліквідувати наслідки та стабілізувати ситуацію. Про це повідомили в Міненерго.

Як поінформували в Повітряних силах, противник застосував 416 засобів повітряного нападу: 381 БпЛА, сім балістичних ракет «Іскандер-М/KN-23», 21 крилату ракету «Іскандер-К» й сім керованих авіаційних ракет Х-59/69.

Для захисту неба залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Попередньо відомо, що ППО збила й знешкодила 320 повітряних цілей:

303 ворожі БпЛА;

12 крилатих ракет «Іскандер-К»;

п’ять керованих авіаційних ракет Х-59/69.

Зафіксовано влучання 18 ракет та 78 дронів на 15 локаціях, а також падіння уламків на шести локаціях. Основним напрямком удару були об'єкти енергетичного сектору в Харківській та Полтавській областях. Також внаслідок нічної атаки постраждали Сумська, Дніпропетровська, Одеська та Київська області.

На Харківщині, як поінформував голова ОВА Олег Синєгубов, росіяни вдарили по 10 населених пунктах, застосувавши 13 ракет, 46 дронів-камікадзе та два fpv-дрони. У Харкові поранено 48-річного чоловіка, у селі Новоселівка Нововодолазької громади — 41-річного. Ворожа атака призвела до руйнувань та пошкоджень приватних будинків, господарських споруд, складських приміщень та фермерського господарства в різних районах.

Також гучно було й у Дніпропетровщині. За інформацією голови обласної військової адміністрації Сергія Лисака, вночі загарбники атакували область та місто Дніпро ударними дронами, внаслідок чого на деяких локаціях зайнялися пожежі.

В одному із селищ Дніпровського району пошкоджені чотири приватні будинки, а в Синельниківському районі в п’ятиповерхівці. вибиті вікна.

Внаслідок нічних ударів по по обʼєкту критичної інфраструктури на Сумщині був знеструмлений Шосткинський та частково Конотопський райони. В обленерго заявили, що намагаються відновити подачу світла.

Голова Роменської РВА Валентина Назаренко повідомила у Facebook, що в Андріяшівській громаді ударна хвиля пошкодила та зруйнувала житлові будинки і споруди цивільного сектору. У двох жінок гостра реакція на стрес, також постраждала восьмирічна дівчинка.

Нагадаємо, 3 вересня, загарбники здійснили на регіон масовану комбіновану атаку із застосуванням ракет та БпЛА. Внаслідок обстрілів постраждали обʼєкти енергетичної інфраструктури.