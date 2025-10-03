РФ вночі провела масовану комбіновану атаку Полтавщини із застосуванням ракет та дронів. Фото: Укренерго

Полтавська область зазнала масованого обстрілу з боку Росії.

Вночі у п’ятницю, 3 вересня, загарбники здійснили на регіон масовану комбіновану атаку із застосуванням ракет та БпЛА. Відбулися влучання та падіння уламків на різних локаціях. Про це голова Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут повідомив у Telegram.

Зазначається, що внаслідок обстрілів постраждали обʼєкти енергетичної інфраструктури. А в Полтавській громаді уламки пошкодили приватне домоволодіння. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Тим часом «Суспільне» поінформувало, що в Полтаві та районах області люди чули вибухи. А у відділі оперативного реагування Полтавської міськради повідомили, що через аварійну ситуацію на мережі електроживлення громадського транспорту та лінії зовнішнього освітлення повністю перекритий рух транспорту по вулиці Небесної Сотні.

Нагадаємо, 1 жовтня російські війська завдали ударів по енергетичній інфраструктурі міста Славутич та Чернігівської області. А вже 2 жовтня ситуація в енергосистемі на Чернігівщині погіршилася, тому в регіоні запровадили додаткові відключення світла.

Джерело: «Суспільне»