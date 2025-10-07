Наслідки ударів по залізниці в Полтаві. Фото: Олексій Кулеба

Ракурс

Країна-агресор Росія знову вдарила по українській залізничній інфраструктурі.

Зокрема, ворог вночі 7 жовтня атакував Полтаву. У місті уражені локомотивне депо, дистанція енергопостачання й тягові підстанції. Також пошкоджено адміністративні приміщення та склади й рухомий склад. Виникли пожежі, які вже вдалося ліквідувати. На щастя, обійшлося без постраждалих. Про це віце-прем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив у Facebook.

Атака росіян призвела до затримки поїздів сполученням Харків-Львів, Львів-Харків, Краматорськ-Львів.

Унаслідок влучань пошкоджено й енергетичний об'єкт. У Полтаві та навколишніх селах без світла залишалися понад 1 тис. домогосподарств.

Кулеба поінформував, що на місцях працюють штаби ліквідації наслідків. Залізничний рух вже стабілізовано, а критична інфраструктура поступово повертається до роботи.

Мета ворога очевидна — росія намагається зробити зброєю холод і темряву. Ворог хоче зірвати опалювальний сезон і паралізувати роботу «Укрзалізниці», яка залишається критичною артерією країни, — наголосив Кулеба.

Нагадаємо, 2 жовтня російські загарбники здійснили масований обстріл депо «Укрзалізниці» в Одесі. Уламкові поранення отримав машиніст потяга. Також ворог бив по залізничній інфраструктурі прикордонних громад на Півночі, зокрема в Конотопі.