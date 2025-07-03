Кількість поранених у Полтаві зросла. Фото: НПУ

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У Полтаві завершили аварійно-відновлювальні роботи на місці ударів ворожих «Шахедів».

Підрозділи ДСНС уже завершили аварійно-відновлювальні роботи на місці російського удару по Полтавській громаді. Там продовжують працювати комунальні служби. Наразі відомо про двох загиблих та 47 травмованих людей. Про це 3 липня повідомили в Полтавській обласній військовій адміністрації.

Тим часом поліція Полтавської області поінформувала, що серед постраждалих є два правоохоронці, які вже отримують необхідну допомогу.

Наголошуємо, що ворог підступний і непередбачуваний, тому закликаємо бути пильними й обережними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. У разі виявлення фактів перешкоджання громадянам у доступі до укриття — одразу повідомляйте в поліцію за номером 102, — наголосили поліцейські.

Нагадаємо, вранці 3 липня російські війська завдали кількох ударів по Полтаві за допомогою ударних дронів Shahed. Безпілотники поцілили в в будівлю ТЦК та СП. Внаслідок атаки в місті були пошкоджені 23 об'єкти: 10 багатоквартирних будинків, сім приватних домоволодінь, два заклади освіти та будівлі приватних підприємців.