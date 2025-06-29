Залізничний вокзал у Полтаві. Фото:

https://racurs.ua/ua/n207430-zaliznychnyy-vokzal-u-poltavi-postrajdav-vnaslidok-nichnoyi-ataky-rf.html

Ракурс

Залізнична інфраструктура міста Полтава постраждала внаслідок російського обстрілу.

Загарбники в ніч проти 29 червня обстріляли вокзал Полтава-Південна. На полтавському вокзалі були вибиті вікна, двері та частково зруйновані стелі. Ударна хвиля також пошкодила приміський вокзал, вагони та адміністративні будівлі. Про це прес-служба «Укрзалізниці» повідомила в Telegram.

Залізничники переконують, що внаслідок атаки обійшлося без жертв і постраждалих.

Пасажири та працівники перебували в укриттях. Ніхто не постраждав. І це — найважливіше, — йдеться у повідомленні.

В УЗ запевнили, що, незважаючи на ушкодження вокзалу, всі поїзди курсують за графіком.

Нагадаємо, 24 квітня армія російської федерації обстріляла Краматорськ у Донецькій області. У місті було пошкоджено вікна та фасад будівлі Краматорського вокзалу та будівлі інших виробничих приміщень станції. Працівники вокзалу та пасажири не постраждали, а рух поїздів здійснюється за графіком.