Російська ствольна артилерія вже дістає до передмістя Сум. Фото:

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Армія російської федерації дотягнулася ствольною артилерією до передмістя Сум.

Орієнтовно 22−23 червня ствольна артилерія ворога дістала до села Піщане, що розташоване одразу за Сумами. Йайімовірніше, ворог застосував для обстрілу Піщаного активно-реактивний снаряд 152-мм з самохідної артилерійської установки 2А36 («Гіацинт-Б») або 2С5 («Гіацинт-С»). Максимальна дальність польоту такого снаряда складає 33−40 км. Про це повідомила «Українська правда» з посилання на джерела в правоохоронних органах.

Якщо заміряти цю відстань від точки прильоту, яка є в розпорядженні УП, виходить, що ворожа САУ стріляла з території росії. А саме з півночі, з району села Кульбаки, або зі сходу — з району Гуєва та Горналі, — пише видання.

Зазначається, що ворог не полишає спроб дотягнутися до Сум артилерією попри те, що Сили оборони проводять наступальні дії в напрямку Кіндратівки, Андріївки та Юнаківки.

Нагадаємо, 26 червня в ОТУВ «Сіверськ» заявили, що російська армія намагається прорватися у бік Сум. На цьому напрямку російські війська штурмують піхотними групами, все менше залучають мототехніку.

Джерело: «Українська правда»