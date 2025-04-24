Армія рф обстріляла залізничний вокзал у Краматорську. Фото:

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Армія росії 24 квітня обстріляла Краматорськ у Донецькій області.

У місті було пошкоджено вікна та фасад будівлі Краматорського вокзалу та будівлі інших виробничих приміщень станції. Працівники вокзалу та пасажири не постраждали, а рух поїздів здійснюється за графіком. Про це повідомила «Укрзалізниця».

Тим часом голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram поінформував, що за добу росіяни 42 рази обстріляли населені пункти області. Зокрема, під вогнем перебував і Краматорський район.

Зазначається, що в Лиманській громаді внаслідок обстрілів було пошкоджено вісім будинків в Озерному, сім — в Зарічному, п’ять — у Старому Каравані і два — в Торському. А в Слов’янську внаслідок російських ударів загинула одна людина, а ще одна дістала поранення. У самому місті було пошкоджено 17 приватних будинків.

Також росіяни обстрілював Покровський та Бахмутський райони. Внаслідок обстрілів низки населених пунктів були поранені двоє осіб, пошкоджені десятки житлових будинків, промислові приміщення й адмінбудівлі.

Нагадаємо, 23 квітня російські окупанти скинули дві авіабомби на Слов’янськ, які вбили 74-річного чоловіка, поранили 72-річну жінку та пошкодили 17 приватних будинків. Ще три авіабомби росіяни скинули на Чернігівку Добропільської громади. Там було пошкоджено сім будинків та поранено одну особу.