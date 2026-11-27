Росіяни атакували підприємства на Чернігівщині та Житомирщині. Фото:

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Армія Російської Федерації завдала ударів по Чернігівській та Житомирській областях.

У п’ятницю, 27 листопада, окупанти обстріляли підприємство у Ніжині. Загинули чоловік та жінка, а ще четверо осіб зазнали поранень. Постраждалі перебувають у лікарні, де їм надають необхідну допомогу. Про це міський голова Ніжина Олександр Кодола повідомив у Telegram.

Попередньо відомо, що під завалами підприємства ще можуть перебувати люди. На місці події працюють відповідні служби.

Також окупанти атакували цивільне підприємство у Малинській громаді на Житомирщині. За інформацією голови ОВА Віталія Бунечка, внаслідок обстрілу одна людина загинула та ще двоє дістали поранення.

Нагадаємо, 27 листопада російські загарбники завдали удару по території одного з підприємств у Чернігові. Внаслідок атаки загинув чоловік, також поранень зазнала жінка.