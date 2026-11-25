Наслідки ударів по Житомирщині. Фото: ДСНС

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Армія Російської Федерації 25 листопада завдала ударів по Малинській громаді Житомирської області.

Внаслідок обстрілів спалахнули пожежі на декількох локаціях, також були пошкоджені будівлі різного призначення та вантажні автомобілі. Одна людина загинула, а ще пятеро постраждали. Одну людину з палаючої кабіни врятували надзвичайники. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

У відомстві додали, що через постійні повітряні тривоги рятувальникам доводилося періодично призупиняти роботи та переходити в безпечні місця. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілів.

Очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко поінформував у Telegram, що загарбники завдали ударів по цивільному підприємству у Малинській громаді та автомобільній стоянці. Вибухова хвиля пошкодила приватні житлові будинки. Комісія міської ради вже почала обстежувати пошкоджені об'єкти та визначати обсяги завданих збитків.

Нагадаємо, 25 листопада російські загарбники масовано атакували ударними безпілотниками Одесу та передмістя. Під ударом опинилися об'єкти цивільної та енергетичної інфраструктури, а також логістичне підприємство та виробництво побутової паперової продукції. Через осколкові поранення постраждали двоє жінок.