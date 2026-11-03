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Ракурс
Наслідки російських ударів по Житомирщині, фото: ДСНС

Росіяни вдарили по аграрному підприємству на Житомирщині — четверо постраждалих (ФОТО)

3 лис 2026, 15:13
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Російські загарбники атакували одне з аграрних підприємств Житомирської області.

Постраждали четверо людей. Про це сьогодні, 3 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.

Під прицілом було одне з аграрних підприємств області. Сталося руйнування та виникла пожежа, — розповіли у відомстві. — На місці працювали відповідні служби. Вогнеборці приборкали загоряння.

Очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко у своєму Telegram-каналі повідомив, що атаковане російськими ударними безпілотниками аграрне підприємство розташоване у Любарській громаді. Поранених госпіталізовано, один із них у тяжкому стані.

Наслідки російських ударів по Житомирщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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