Наслідки російських ударів по Житомирщині, фото: ДСНС

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Російські загарбники атакували одне з аграрних підприємств Житомирської області.

Постраждали четверо людей. Про це сьогодні, 3 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.

Під прицілом було одне з аграрних підприємств області. Сталося руйнування та виникла пожежа, — розповіли у відомстві. — На місці працювали відповідні служби. Вогнеборці приборкали загоряння.

Очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко у своєму Telegram-каналі повідомив, що атаковане російськими ударними безпілотниками аграрне підприємство розташоване у Любарській громаді. Поранених госпіталізовано, один із них у тяжкому стані.