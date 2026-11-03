Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российских ударов по Житомирщине, фото: ГСЧС

Россияне ударили по аграрному предприятию на Житомирщине — четверо пострадавших (ФОТО)

3 ноя 2026, 15:13
999

Російські загарбники атакували одне з аграрних підприємств Житомирської області.

Постраждали четверо людей. Про це сьогодні, 3 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.

Під прицілом було одне з аграрних підприємств області. Сталося руйнування та виникла пожежа, — розповіли у відомстві. — На місці працювали відповідні служби. Вогнеборці приборкали загоряння.

Очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко у своєму Telegram-каналі повідомив, що атаковане російськими ударними безпілотниками аграрне підприємство розташоване у Любарській громаді. Поранених госпіталізовано, один із них у тяжкому стані.

Наслідки російських ударів по Житомирщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров