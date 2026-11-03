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Последствия российских ударов по Житомирщине, фото: ГСЧС
Россияне ударили по аграрному предприятию на Житомирщине — четверо пострадавших (ФОТО)https://racurs.ua/n217198-rossiyane-udarili-po-agrarnomu-predpriyatiu-na-jitomirschine-chetvero-postradavshih-foto.htmlРакурс
Російські загарбники атакували одне з аграрних підприємств Житомирської області.
Постраждали четверо людей. Про це сьогодні, 3 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.
Під прицілом було одне з аграрних підприємств області. Сталося руйнування та виникла пожежа, — розповіли у відомстві. — На місці працювали відповідні служби. Вогнеборці приборкали загоряння.
Очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко у своєму Telegram-каналі повідомив, що атаковане російськими ударними безпілотниками аграрне підприємство розташоване у Любарській громаді. Поранених госпіталізовано, один із них у тяжкому стані.