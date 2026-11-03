Последствия российских обстрелов, фото: полиция Ровенщины

https://racurs.ua/n217192-rossiyane-atakovali-elektrovoz-na-volyni-i-azs-na-rovenschine-foto.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 3 листопада, дронами та ракетами атакували об'єкти генерації та передачі електроенергії у дев’яти областях.

Також вночі ворог атакував залізницю. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

В результаті російських атак:

у Запоріжжі пошкоджено пасажирські вагони, тепловози та вокзал;

у Ковелі уражено електровоз.

Удари також прийшлися по виробничих підприємствах і складах бізнесу на Київщині, Житомирщині, Вінниччині та Дніпропетровщині. У Харкові ракета влучила в лікарню, постраждали 73 людини.

Крім того, росіяни сьогодні близько 10.30 завдали удару реактивним безпілотником по автозаправній станції в Сарненському районі Рівненської області. Про це повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

Унаслідок влучання постраждав 37-річний чоловік. Його госпіталізували. Загрози життю потерпілого немає. Вогонь повністю знищив легковик, що стояв поруч, — розповіли у поліції.

Пожежу вже ліквідували. Вибухотехніки обстежили місце влучання та вилучили уламки безпілотника.