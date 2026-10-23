В Житомирской области более 900 населенных пунктов остались без света после ударов РФ. Фото:

https://racurs.ua/n216992-bolee-900-naselennyh-punktov-jitomirschiny-ostalis-bez-sveta-posle-udarov-rf.html

Ракурс

Масштабні знеструмлення сталися на Житомирщині внаслідок російських атак.

Вночі у п’ятницю, 23 жовтня, окупанти продовжували бити по цивільній інфраструктурі краю. Знову під атакою були об'єкти енергетики та житлові будинки. Пошкоджено шість приватних домоволодінь, але ніхто не постраждав. Про це голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив у Telegram.

Станом на 7.00 в області без світла перебувають понад 900 населених пунктів. До резервних джерел живлення підключили об' єкти критичної інфраструктури, також розгорнуто Пункти незламності.

Ремонтні бригади працюють, щоб відновити подачу світла. Однак їхній роботі заважають постійні повітряні тривоги й загроза повторних ударів.

Нагадаємо, росіяни атакували Рівненщину ввечері 22 жовтня та вночі 23 жовтня. Ворог був по енергетиці, житловому сектору й бізнесу. Внаслідок обстрілів частина області залишилася без світла.