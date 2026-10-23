Частина Рівненщина залишилася без світла після російських обстрілів. Фото:

https://racurs.ua/ua/n216991-rosiyany-atakuvaly-rivnenschynu-y-znestrumyly-chastynu-oblasti.html

Ракурс

Армія Російської Федерації упродовж вечора 22 жовтня та вночі 23 жовтня атакувала Рівненщину.

Під прицілом ворога опинилися енергетика, житловий сектор, бізнес. Один з невеликих населених пунктів на півночі регіону зазнав сім атак поспіль. На щастя, ніхто не загинув. Однак внаслідок обстрілів частина регіону залишилася без світла. Про це голова Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль повідомив у Telegram.

Також очільник ОВА опублікував фото будинку в Дубенському районі, що постраждав під час нічної атаки.

Нагадаємо, російські війська у ніч проти 23 жовтня масовано обстріляли одну з ТЕС ДТЕК. Після ворожих ударів станція припинила генерацію електроенергії