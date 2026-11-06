Армія РФ вбила чоловіка на Рівненщині та поранили трьох осіб на Київщині. Фото:

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Рівненська область 6 листопада зазнала атаки російських безпілотників.

Внаслідок ворожої атаки в одному з сіл Сарненського району загинув чоловік. Крім того, за попередньою інформацією, був пошкоджений будинок та вантажівка. На місці події працюють представники відповідних служб. Про це очільник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль повідомив у Telegram.

Місцеві Telegram-канал «РІВНЕ 1283» поінформував, що збитий російський БпЛА упав на пункт прийому молока. Унаслідок вибуху загинув водій. Інших жертв вдалося уникнути, бо в цей момент там нікого з людей не було.

Також у ніч на 6 листопада армія РФ атакувала Київську область. Як у Telegram повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко, у Бориспільському районі внаслідок атаки згоріли житловий будинок та господарська споруда. Травм зазнали троє місцевих жителів. У двох людей медики діагностували гостру реакцію на стрес, ще один чоловік отримав черепно-мозкову травму та садна кінцівки.

В Обухівському районі вибухова хвиля вибила вікна у навчальному корпусі та гуртожитку одного із закладів освіти. А в Білоцерківському та Обухівському районах були пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, вночі 6 листопада Дніпропетровська область понад 10 разів була атакована російськими безпілотниками. Ворог вдарив по Кам’янському і пошкодив там спортивний комплекс. Постраждала 60-річна жінка, в якої діагностували гостру реакцію на стрес.