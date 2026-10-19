На Рівненщині ворог вразив кілька об’єктів цивільної інфраструктури, є поранені. Фото:

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Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Рівненщині.

Упродовж ночі сили протиповітряної оборони тримали удар по регіону. В області чимало збитттів ворожих повітряних цілей. Разом з тим, ворог вразив кілька об'єктів цивільної інфраструктури. За попередньою інформацією, двоє жінок поранені. Про це голова Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив у Telegram.

Напередодні вранці росіяни також атакували об'єкти цивільної інфраструктури Рівненщини. А вдень ціллю для ворога стало одне з виробничих підприємств. Внаслідок того обстрілу люди не постраждали, але саме підприємство через ураження припинило роботу.

Нагадаємо, 16 жовтня унаслідок ударів російських дронів по магістральній мережі НЕК «Укренерго» була пошкоджена енергетична інфраструктура, задіяна в енергозабезпеченні Рівненщини. Масштабні знеструмлення сталися у Рівному та прилеглих районах.