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Ракурс
В Ровенской области враг поразил несколько объектов гражданской инфраструктуры, есть раненые. Фото:

Россияне ударили по нескольким объектам инфраструктуры в Ровенской области — двое раненых

19 окт 2026, 08:56
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Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Рівненщині.

Упродовж ночі сили протиповітряної оборони тримали удар по регіону. В області чимало збитттів ворожих повітряних цілей. Разом з тим, ворог вразив кілька об'єктів цивільної інфраструктури. За попередньою інформацією, двоє жінок поранені. Про це голова Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив у Telegram.

Напередодні вранці росіяни також атакували об'єкти цивільної інфраструктури Рівненщини. А вдень ціллю для ворога стало одне з виробничих підприємств. Внаслідок того обстрілу люди не постраждали, але саме підприємство через ураження припинило роботу.

Фото: ОВА

Нагадаємо, 16 жовтня унаслідок ударів російських дронів по магістральній мережі НЕК «Укренерго» була пошкоджена енергетична інфраструктура, задіяна в енергозабезпеченні Рівненщини. Масштабні знеструмлення сталися у Рівному та прилеглих районах.

Источник: Ракурс


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