Армия РФ нанесла удары по Ровенщине, часть области без света. Фото:

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Армія Російської Федерації завдала ударів по Рівненщині.

У ніч на 12 листопада окупанти обстріляли енергетику та житловий сектор регіону. Без світла залишилися місто Костопіль та населені пункти Рівненського і Сарненського районів. За попередніми даними, обійшлося без загиблих. Про це керівник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль повідомив у Telegram.

Важка ніч. Ворог атакував енергетику та житловий сектор. Попередньо — без людських жертв, — зазначив очільник області.

Наразі об'єкти критичної інфраструктури перемкнули на живлення від генераторів.

Нагадаємо, 11 листопада російська армія вдарила по Яготину Бориспільського району на Київщині. Внаслідок ударів є загиблий та поранені. Також зафіксовані значні пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема, в будівлях двох дитячих садків вибиті вікна.