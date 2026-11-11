Російські дрони атакували Яготин на Київщині, є загиблий і поранені. Фото:

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Армія РФ вдарила по Яготину Бориспільського району на Київщині.

Місто зазнало атаки ворожих безпілотників вдень, 11 листопада. Внаслідок ударів є загиблий та поранені. Також зафіксовані значні пошкодження цивільної інфраструктури. Про це голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив у Telegram.

У будівлях двох дитячих садків вибиті вікна. Формат навчання на завтра, 11 листопада, встановили дистанційний. Триває робота над ліквідацією наслідків.

Внаслідок атаки також пошкоджено автомобіль, два житлових будинки та велике нежитлове приміщення значної площі. Вогнеборці працюють над ліквідацією пожежі.

Нагадаємо, 11 листопада в Харкові внаслідок удару російського БпЛА по автомобілю загинули двоє людей. А в Запоріжжі внаслідок атаки ударного російського безпілотника постраждали троє чоловіків.