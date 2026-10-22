Шахед поцілив у будинок на Житомирщині, дев'ятеро осіб постраждали. Фото:

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Армія Російської Федерації обстріляла Житомирську область.

У четвер, 22 жовтня, російський реактивний БпЛА типу «Шахед» поцілив у приватний житловий будинок на території Житомирської громади. Постраждали дев’ятеро осіб. Про це голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко повідомив у Telegram.

Серед поранених є двоє дітей. Двох потерпілих уже доправили до обласної лікарні.

На місці обстрілу працюють усі екстрені служби: рятувальники ДСНС, медичні бригади та представники Червоного хреста. Постраждалі, як зазначив голова ОВА, отримують необхідну допомогу.

Росія продовжує свідомий терор проти мирної Житомирщини, — додав Бунечко.

Нагадаємо, 22 жовтня російські війська ракетами атакували ринок у місті Лозова на Харківщині. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа в будівлі магазину, пошкоджені інші торговельні об'єкти, багатоквартирний і приватний житлові будинки та легкові автомобілі. Попередньо відомо, що двоє людей загинули, ще 34 — постраждали.