Росіяни масовано атакували Житомирщину, зафіксовано багато руйнувань. Фото:

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Ракурс

Армія РФ здійснила масовану атаку на Житомирську область.

Ворожі дрони-камікадзе упродовж минулої доби та вночі 12 листопада російські дрони-камікадзе летіли на Коростенську, Вільшанську, Чуднівську, Ружинську, Бердичівську та Житомирську громади. Внаслідок обстрілів постраждала одна людина. Про це очільник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко повідомив у Tellegram.

Зазначається, що в приватному сектор пошкоджені три житлові будинки та дві господарські споруди. Також ворог уразив об'єкти енергетики й транспорту.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували, що ліквідували пожежі, які виникли на декількох локаціях. Постійні повітряні тривоги, змушували рятувальників призупиняти гасіння та відходити на безпечну відстань.

Нагадаємо, російські війська вночі 12 листопада вдарили по енергетиці та житловому секторі Рівненської області. Знеструмлене місто Костопіль та населені пункти Рівненського і Сарненського районів. Попередньо, обійшлося без постраждалих.