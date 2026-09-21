Росіяни вдарили по двох АЗС в Житомирській області. Фото:

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Армія Російської Федерації уразила дві автозаправні станції в Житомирській області.

У понеділок, 21 вересня, ворожі безпілотники влучили по автозаправці на трасі М-06 у передмісті Звягеля. На місці працюють спеціальні служби, які забезпечують локалізацію пожежі, безпечний рух автомобілів. Про це 21 керівник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко повідомив у Telegram.

Згодом в ОВА заявили про ще одну атаку на АЗС у Звягельському районі. Попередньо відомо про влучання в заправку мережі WOG. Наразі інформація про жертв та постраждалих не надходила.

Бунечко наголосив, що робота спеціальних служб ускладнюється через загрозу повторних ударів.

Нагадаємо, автозаправні комплекси Київської області отримають доступ до спеціальної цифрової системи повітряної обізнаності, яка використовується Силами оборони.