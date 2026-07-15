Наслідки удару по АЗС. Фото: ОВА

https://racurs.ua/ua/n215018-rosiyskyy-dron-atakuvav-azs-na-jytomyrschyni-ie-poraneni.html

Ракурс

Армія Російської Федерації завдала удару по Житомирській області.

У середу, 15 липня, окупанти обстріляли одну з автозаправних станцій у Малинській громаді. Постраждали двоє осіб, яким надають медичну допомогу. На місці події працюють рятувальники та працівники спеціальних служб. Про це голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко повідомив у Telegram.

Ворог продовжує тероризувати північні райони області. Сьогодні вранці під удар потрапила одна з АЗС у Малинській громаді, — йдеться у повідомленні.

Очільник ОВА закликав громадян дотримуватись правил безпеки під час повітряної тривоги, особливо перебуваючи на АЗС.

Нагадаємо, 9 липня російський безпілотник атакував одну із АЗС Запоріжжя. Внаслідок удару були травмовані п’ятеро людей — троє жінок та двоє чоловіків. Також горіли паливорозподільні колонки та легковий автомобіль.