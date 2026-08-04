Денис Шмигаль назвав нову головну ціль для російських ударів по Україні. Фото:

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Основну ціль російських атак по Україні назвав міністр енергетики Денис Шмигаль.

Тепер головною ціллю атак може стати не енергетика України, а водопостачання та каналізація. Очільник Міненерго пояснив, що вода може стати новою вразливою точкою країни. Про це Шмигаль заявив в інтерв’ю виданню Politico.

Мета Росії зараз — знищити наше водопостачання. Минулої зими вони атакували електроенергію та опалення, але під час відключень електроенергії можна було вижити, якби у вас був газ і вода. Важко прожити більше трьох днів без води та каналізації, — зазначив він.

За словами міністра, наразі Україна та РФ фактично ведуть паралельну війну, яка має на меті знищити енергетику одна одної. Шмигаль упевнений, що цей результат і вплине на майбутні мирні перемовини.

Також, упевнений посадовець, російський диктатор Володимир Путін розраховує на втому українського суспільства взимку, яке начебто «суспільство зламається від виснаження та тиснутиме на керівництво, щоб воно підписало капітуляцію».

Нагадаємо, у червні Міненерго та ДТЕК інформували, що газотурбінна електростанція комбінованого циклу (CCGT) потужністю 650 МВт з’явиться на території Івано-Франківської області і в майбутньому допоможе зробити енергетичну систему країни більш гнучкою електроенергією з меншими викидами вуглецю.

Джерело: Politico