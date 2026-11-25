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Наслідки російських обстрілів на Одещині, фото: Одеська ОВА
Росіяни масовано атакували Одесу безпілотниками — є постраждалі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n217632-rosiyany-masovano-atakuvaly-odesu-bezpilotnykamy-ie-postrajdali-foto.htmlРакурс
Російські загарбники масовано атакували ударними безпілотниками Одесу та передмістя. Під ударом опинилися об'єкти цивільної та енергетичної інфраструктури.
Про це сьогодні, 25 листопада, вдень у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
В Одесі пошкоджено житловий комплекс, через осколкові поранення постраждали двоє жінок. Медики надають всю необхідну допомогу, — розповів він.
Також пошкоджено приватні логістичне підприємство та виробництво побутової паперової продукції у передмісті Одеси
Через ворожий обстріл без електропостачання залишилася частина споживачів у Пересипському та Приморському районах Одеси. Об'єкти критичної інфраструктури переводять на резервне живлення. Перебоїв в роботі медичних установ немає, — додав Кіпер.
Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків атаки та відновленням електропостачання.