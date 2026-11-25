Уражено аеродром «Саваслейка»

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Сили оборони та СБУ уразили два нафтопереробних заводи «Роснефті» в Самарській області РФ й аеродром «Саваслейка» в Нижньогородській області.

Про це сьогодні, 25 листопада, повідомляє прес-служба Міноборони України.

Сизранський НПЗ б’ють щонайменше вдесяте з серпня 2025-го. Куйбишевський у Самарі зазнав удару вп’яте. Обидва заводи зупинились після вересневих ударів, росіяни два місяці їх ремонтували, і ось вони знову горять, — розповіли в Міноборони.

Також уражено аеродром «Саваслейка» в Нижньогородській області. Там базуються МіГ-31К, носії «Кинджалів», і звідти регулярно починається тривога по всій Україні.

Прес-служба Генштабу ЗСУ повідомляє, що, за попредніми даними, в ході атаки на аеродром було уражено три російських літаки МіГ-31 та два Су-34.