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Наслідки російської атаки на Житомирщині, фото: ДСНС
Росіяни атакували тепловоз та дитсадок на Житомирщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n217573-rosiyany-atakuvaly-teplovoz-ta-dytsadok-na-jytomyrschyni-foto.htmlРакурс
Російські загарбники протягом минулої доби, 22 листопада, та в ніч на сьогодні, 23 листопада, атакували два райони Житомирщини.
Про це повідомляють прес-служба Житомирської ОВА та ДСНС.
Зафіксовано такі наслідки:
- у Коростенському районі внаслідок падіння уламків безпілотника пошкоджено господарську будівлю та вікна приватного житлового будинку. Також ворожий безпілотник завдав удару по тепловозу поблизу залізничної станції. Виникли пожежі;
- у Житомирському районі ворог націлився на дитячий садочок, пошкодивши покрівлю будівлі. Загиблих та постраждалих немає.
Пожежі, що виникли внаслідок атак, ліквідовані.