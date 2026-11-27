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Наслідки російського обстрілу Чернігова 27 листопада, фото: Нацполіція
Росіяни завдали удару по Чернігову, загинула людина (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n217684-rosiyany-zavdaly-udaru-po-chernigovu-zagynula-ludyna-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 27 листопада, вранці завдали удару по території одного з підприємств у Чернігові.
Загинув чоловік, також поранено жінку. Про це повідомляю прес-служби ДСНС та Нацполіції.
Попередньо відомо про одного загиблого, ще одна людина поранена, — розповіли у поліції.
Внаслідок атаки виникла пожежа, її вже ліквідували.
Відомості про подію будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).