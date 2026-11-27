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Наслідки удару російського дрона у Харкові 27 листопада, фото: ДСНС
Російський FPV-дрон вдарив по АЗС у Харкові — троє постраждалих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n217680-rosiyskyy-fpv-dron-vdaryv-po-azs-u-harkovi-troie-postrajdalyh-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 27 листопада, близько 07.45 атакували FPV-дроном, керованим за допомогою оптоволоконного каналу зв’язку, автозаправну станцію в Шевченківському районі Харкова.
Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.
Внаслідок російської атаки постраждали троє людей:
- 72-річний чоловік, який працює оператором АЗС, 36-річний чоловік та 52-річна жінка;
- усі постраждалі зазнали гострої реакції на стрес.
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).