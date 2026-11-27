Росія продовжила заборону на експорт авіаційного палива. Фото:

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Росія на чотири місяці продовжила заборону на експорт більшості авіаційного пального.

Обмеження на вивезення палива для реактивних літаків були запроваджені ще в червні 2026 року й вони мали діяти до кінця листопада цього року. Тепер їх подовжили до 31 березня 2027 року. Однак заборона не має відношення щодо поставок за міжурядовими угодами. Про це йдеться у заяві уряду Російської Федерації, пише Bloomberg.

Уряд продовжує роботу, щоб підтримувати надійне й безперебійне постачання пального на внутрішній ринок, — заявили в уряді країни-агресора.

Заборону росіяни ухвалили на тлі ударів України по російських НПЗ та інших об'єктах нафтової промисловості. Мета цих українських атак — скоротити прибутки РФ від продажу енергоносіїв і зробити війну дорожчою для простих росіян.

Компанія Rystad Energy поінформувала, що через регулярні удари обсяги переробки нафти в Росії впали до найнижчого рівня за понад 20 років.

В аналітичній компанії Vortexa поінформували, що РФ не вважається великим постачальником авіаційного пального на світові ринки. У 2025 році Москва експортувала в середньому 30 тис. барелів на добу, що менше ніж 2% світових поставок.

Нагадаємо, в ніч на 26 листопада далекобійні дрони Головного управління розвідки Міноборони України атакували нафтопереробний завод «Славянск-ЕКО» у місті Славянск-на-Кубані Краснодарського краю РФ. Під ударом опинилися ключові виробничі потужності, резервуарний парк й транспортні трубопроводи.

Джерело: Bloomberg