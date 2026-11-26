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Повторно атаковано НПЗ «Славянск-ЕКО» у місті Славянск-на-Кубані, фото: ГУР
Повторно уражено НПЗ «Славянск-ЕКО» на Кубані — ГУРhttps://racurs.ua/ua/n217665-povtorno-urajeno-npz-slavyansk-eko-na-kubani-gur.htmlРакурс
Далекобійні дрони Головного управління розвідки Міноборони України в ніч на сьогодні, 26 листопада, атакували нафтопереробний завод «Славянск-ЕКО» у місті Славянск-на-Кубані Краснодарського краю РФ.
Про це повідомляє прес-служба ГУР.
Зазначається, що під ударом опинилися:
- ключові виробничі потужності;
- резервуарний парк;
- транспортні трубопроводи.
На підприємстві спалахнула пожежа.
НПЗ потужністю до 5,2 мільйона тонн переробки нафти на рік виробляє бензин, дизель і мазут, які росія використовує, зокрема, для забезпечення своєї армії, — розповіли у ГУР.
Це вже друге ураження цього заводу. Попередня атака, здійснена ГУР та Силами оборони, відбулася 13 вересня. Тоді було уражено ключову установку переробки нафти та резервуарний парк підприємства.
Нова атака припала на період відновлення заводу після попередніх уражень — тепер російській воєнній машині доведеться втрачати час і темпи у своїх злочинних планах, — наголосили у ГУР.