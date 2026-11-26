Четверо поліцейських загинули внаслідок російського удару у Запоразікій області, фото: поліція Запоріжжя

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Внаслідок російського удару загинули четверо слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Запорізькій області — 40-річний підполковник поліції Руслан Сіроух, 36-річна майор поліції Катерина Рєзнікова, 32-річна капітан поліції Оксана Рисей та 38-річний капітан поліції Євген Смиков.

У момент атаки вони разом перебували на службі та виконували свій професійний обов’язок. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник обласної поліції Артем Кисько.

Троє поліцейських загинули на місці, а за життя їхнього керівника лікарі боролися понад добу. На жаль, наступного дня його серце зупинилося, — розповів Кисько.

В наголосив що сьогодні межа безпеки між фронтом і тилом фактично стерлася: