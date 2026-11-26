Володимир Зеленський (праворуч), фото: t.me/V_Zelenskiy_official

https://racurs.ua/ua/n217660-rosiya-zavershuie-pidgotovku-do-novogo-masovanogo-udaru-po-energetyci-zelenskyy.html

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РФ вже завершує підготовку до нового масованого удару.

Про це сьогодні, 26 листопада, повідомив у своєму Telegram-каналі президент України Володимир Зеленський.

«За даними розвідки, мішенями знов будуть енергетика та логістика, об'єкти життєзабезпечення у містах і громадах», — наголосив Зеленський.

Очікую на доповідь МЗС України за результатами комунікації з партнерами щодо постачання ППО. Перехоплювачі для «петріотів» та «насамсів» — це ключове завдання, — додав він.

Зеленський зазначив, що росіяни продовжують бити по підстанціях, по повітряних енерголініях та всій мережі постачання електрики.

Ситуація станом на цей день особливо складна в Дніпрі, в Дніпровському районі області, також у Павлограді, — додав він. — Усі необхідні сили для ремонтів задіяні. Відзначу роботу ще в Одесі та області, на Харківщині, в Конотопі та загалом на Сумщині.

Зеленський наголосив, що резервне обладнання та фахові ремонтні бригади є, робота з відновлення електропостачання здійснюється цілодобово.