Мобілізований львів’янин коригував обстріли РФ позицій оборонців Донеччини. Фото:

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Російського інформатора затримала СБУ в Донецькій області.

На ворога працював мобілізований львів’янин, який наводив російські удари по позиціях підрозділів Сил оборони на Донеччині. Як з’ясувало розслідування, росіяни завербували військового за допомогою так званого прийому «медової пастки». Для цього вони згенерували за допомогою штучного інтелекту декілька фото дівчат і створили під них фейкові акаунти на сайтах знайомств і в тематичних чатах соцмереж. Про це СБ України 26 листопада повідомила в соцмережах.

Згодом зрадник почав передавати окупантам локації ЗСУ в обмін на обіцянку зустрічі з інтернет-знайомою. Одна з цих згенерованих персонажів представилася медиком Національної гвардії України та обіцяла побачення, якщо він надасть координати своєї бригади ЗСУ на Слов’янському напрямку.

Виявилося, що чоловік не лише здав пункти базування особового складу, але й фіксував на телефонну камеру розташування складів з боєприпасами та зосередження військової техніки бойового з'єднання Збройних сил.

Спецслужба завчасно викрила фігуранта і затримала його за місцем проходження служби. Паралельно були убезпечені локації Сил оборони, що перебували у радіусі розвідактивності інформатора.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114−2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, контррозвідка затримано кілера російського ГРУ, який намагався у Хмельницькому підірвати командира одного з найбільших засекречених підрозділів Сил оборони України. СБУ спрацювала на випередження й зірвала плани окупантів.