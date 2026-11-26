Росіяни атакували два судна-зерновози біля берегів Одеси. Фото:

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Армія Російської Федерації поцілила у два іноземні судна біля Одеси.

У Чорному морі окупанти атакували два іноземні цивільні судна, які везли понад 100 тис. т зерна. І загалом вночі, 26 листопада, ворог бив по об'єктах водопостачання, теплових мережах і торговельних центрах в Україні. Удари були по Києву та семи областях. Щонайменше 10 людей постраждали десять постраждалих. Про це прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив у Telegram.

А на території Дніпропетровської області РФ вночі кілька разів атакувала об'єкти водоканалу, щоб залишити людей без води. У Кривому Розі та Павлограді внаслідок атак горіли торговельні центри.

У Запоріжжі під ударом були теплові мережі, а на промисловому підприємстві ворог пошкодив водогін.

Нагадаємо, вночі 25 листопада в Деснянському районі Києва були зафіксовані декілька влучань російських ракет, зокрема у торговельний центр. Також був удар по будівлі на території промислової зони та ще одній нежитловій споруді.