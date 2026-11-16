Армія Росії атакувала обʼєкти ДТЕК. Фото: ДТЕК

https://racurs.ua/ua/n217435-rf-atakuvala-ob-iekty-dtek-na-odeschyni-bez-svitla-ponad-52-tys-rodyn.html

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Армія Російської Федерації завдала ударів по обʼєктах ДТЕК в Одеській області.

Вранці у понеділок, 16 листопада, окупанти знову атакували енергетичні обʼєкти ДТЕК на півночі Одещини. Внасолідок ворожих обстрілів без світла залишилися 52,2 тис. родин. Про це компанія повідомила у Telegram.

Ворожа атака призвела до пошкодження виробничого майданчика компанії. В будівлі вибиті вікна, пошкоджені стелі та двері. Енергетики вже працюють, щоб ліквідувати наслідки та відновити обладнання.

Нагадаємо, вночі 13 листопада російські окупаційні війська атакували українську енергетику. Ворог цілив по високовольтних підстанціях. Пошкодження та руйнування були зафіксовані в дев’ятьох областях.