Російський дрон влучив у житловий будинок у центрі Одеси. Фото:

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Армія Російської Федерації завдала ударів по Одесі.

У середу, 18 листопада, ворог влучив дроном-камікадзе по житловому будинку в центрі міста. Внаслідок російської атаки загинула людина, є постраждалі. Про це очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

Місцеві ЗМІ поінформували, що очевидці повідомляють про пожежу. На місце події вже прибули рятувальники. Також ранковий обстріл пошкодив будівлю Музею сучасного мистецтва.

Перед атакою Повітряні сили ЗСУ інформували про реактивний БпЛА на Одесу.

Нагадаємо, 18 серпня російські окупанти атакували ринок у Златополі Харківської області. Поранень зазнали 12 осіб, а серед постраждалих є 11-річний хлопчик. Також загорілися торговельні павільйони.