Уражено низку важливих цілей у РФ, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n217661-genshtab-zsu-pidtverdyv-urajennya-aerodromu-marynovka-ta-stanciyi-transnefty-u-rf.html

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Сили оборони України в ніч на сьогодні, 26 листопада, одночасно уразили два важливі об'єкти противника — на Волзі та в Башкортостані.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Так, ракети «Нептун» уразили аеродром «Мариновка» у Волгоградській області РФ.

Там базуються винищувачі-бомбардувальники Су-34, з яких окупанти скидають керовані авіабомби на українські міста та позиції наших воїнів. Результати удару та ступінь пошкоджень інфраструктури уточнюються, — зазначили у Генштабі.

Українські засоби ураження дістали також Башкортостану — зафіксовано влучання по території лінійної виробничо-диспетчерської станції «Субханкулово».

Це вузол «Транснефти», через який перекачують нафту із Західного Сибіру та Башкортостану. Підтверджено ураження резервуара, на території станції спалахнула пожежа, — розповіли у Генштабі. — Кожне таке влучання означає менше нафти для переробки і менше нафторублів, на які росія веде війну.