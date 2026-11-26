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Уражено низку важливих цілей у РФ, фото: Генштаб ЗСУ
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження аеродрому «Мариновка» та станції «Транснефти» у РФhttps://racurs.ua/ua/n217661-genshtab-zsu-pidtverdyv-urajennya-aerodromu-marynovka-ta-stanciyi-transnefty-u-rf.htmlРакурс
Сили оборони України в ніч на сьогодні, 26 листопада, одночасно уразили два важливі об'єкти противника — на Волзі та в Башкортостані.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Так, ракети «Нептун» уразили аеродром «Мариновка» у Волгоградській області РФ.
Там базуються винищувачі-бомбардувальники Су-34, з яких окупанти скидають керовані авіабомби на українські міста та позиції наших воїнів. Результати удару та ступінь пошкоджень інфраструктури уточнюються, — зазначили у Генштабі.
Українські засоби ураження дістали також Башкортостану — зафіксовано влучання по території лінійної виробничо-диспетчерської станції «Субханкулово».
Це вузол «Транснефти», через який перекачують нафту із Західного Сибіру та Башкортостану. Підтверджено ураження резервуара, на території станції спалахнула пожежа, — розповіли у Генштабі. — Кожне таке влучання означає менше нафти для переробки і менше нафторублів, на які росія веде війну.
Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, і далі системно підривають воєнно-економічний потенціал противника та примушують росію припинити збройну агресію проти України, — додали у Генштабі.